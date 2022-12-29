В Красноярском крае пригородные поезда с 31 декабря по 8 января будут ходить по специальному праздничному расписанию

Фото: ИВАНОВА Диана
Пригородные и городские поезда КрасЖД в новогодние выходные будут ходить по специальному расписанию. Почти все электрички, например, будут курсировать как в выходные дни.
Некоторые поезда изменят дни отправления.
Вместо 1 января, воскресенья, пригородные поезда Решоты – Иланская – Красноярск и Боготол – Красноярск отправятся 31 декабря, в субботу.
Электропоезд Красноярск – Боготол выйдет на маршрут 7 января вместо 6.
Сесть на электропоезд Красноярск – Мана – Красноярск можно будет 31 декабря и 8 января.
Дополнительный поезд по маршруту Междуреченск – Лужба – Междуреченск назначен на 30 декабря.
Пассажирам стоит обратить внимание, что 1 и 2 января некоторые электрички до Дивногорска, Уяра, Иланской, Боготола и Чунояра отменят.
При этом на самых популярных маршрутах увеличится количество вагонов.