В Красноярском крае пригородные поезда с 31 декабря по 8 января будут ходить по специальному праздничному расписанию

Фото: ИВАНОВА Диана

Пригородные и городские поезда КрасЖД в новогодние выходные будут ходить по специальному расписанию. Почти все электрички, например, будут курсировать как в выходные дни.

Некоторые поезда изменят дни отправления.

Вместо 1 января, воскресенья, пригородные поезда Решоты – Иланская – Красноярск и Боготол – Красноярск отправятся 31 декабря, в субботу.

Электропоезд Красноярск – Боготол выйдет на маршрут 7 января вместо 6.

Сесть на электропоезд Красноярск – Мана – Красноярск можно будет 31 декабря и 8 января.

Дополнительный поезд по маршруту Междуреченск – Лужба – Междуреченск назначен на 30 декабря.

Пассажирам стоит обратить внимание, что 1 и 2 января некоторые электрички до Дивногорска, Уяра, Иланской, Боготола и Чунояра отменят.

При этом на самых популярных маршрутах увеличится количество вагонов.