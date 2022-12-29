В Красноярске жители Удачного критикуют подсветку новой лестницы. Фото: страница ВК Владимира Владимирова

Жители Удачного с самого начала негативно отнеслись к идее построить лестницу на склоне горы, которая соединит Академгородок и берег Енисея. Приводили разные аргументы, суть которых заключается в одном: вот сделают лестницу – и тут будут толпы народа, которые принесут шум, гам и мусор.

Тем не менее, строительство лестницы завершается, на ней уже смонтировали освещение. Красноярский ресторатор и популярный блогер Владимир Владимиров по этому поводу написал свое мнение в соцсетях: «Напротив ЖК «Удачный» подходит к завершающей стадии строительство лестницы. Жители с ужасом ждут открытия».

После тестового включения жильцы нескольких высотных домов напротив оставили свои комментарии. Они разнятся. Одни считают, что теперь не нужно по вечерам в квартирах свет включать. Другие возмущены, что слишком ярко: «Как потом с этим жить?». Есть объективные замечания – местные жители просят ГИБДД обратить внимание на парковку и установить камеры. Также просят у властей установить мусорные урны.