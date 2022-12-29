Дела обвиняемых в производстве порноматериалов на 300 миллионов рублей передали в суд Красноярска

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В прокуратуре Красноярского края утвердили обвинительные заключения по уголовным делам в отношении семи девушек, которые участвовали в изготовлении и обороте порнографических материалов. Всем им от 20 до 30 лет.

Незаконный бизнес работал, по версии следствия, с февраля 2018 года по февраль 2021 года на территории двух городов – Красноярска и Москвы. Создателями вебкам студии стали двое мужчин, а работали в ней в общей сложности 28 женщин.

Помимо моделей, был и «административный» персонал – по подбору людей, проведению собеседований и инструктажей.

Пока в суд переданы дела семи обвиняемых. Трое из них выполняли роли «тренеров» и «администраторов», следили за трансляцией в сети. Еще четверо девушек были непосредственно моделями – они участвовали в онлайн-трансляциях на запрещенном в России сайте.

За свою работу участницы группы ежемесячно получали от 500 тысяч рублей в зависимости от роли. Организаторы выручали по 5 миллионов. Общий доход составил почти 300 миллионов рублей.

Уголовные дела в отношении еще 17 лиц находятся в производстве.