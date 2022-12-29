Житель Дудинки перед Новым годом уехал в колонию на 10 лет Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Житель Дудинки отправился в колонию на 10 лет в аккурат перед Новым годом. Это ему наказание за незаконный оборот наркотических средств. В пресс-службе транспортной полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности.

37-летнего северянина задержали еще летом, в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При нем обнаружили запрещенное вещество массой 5,39 грамма. Уголовное дело завели по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

- В ходе расследования уголовного дела транспортные полицейские установили причастность мужчины к двум фактам незаконного сбыта наркотических средств на территории города Дудинка. По результатам расследования ему предъявили обвинение и направили уголовное дело для рассмотрения в суд, - прокомментировали в ведомстве.

Собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения сурового приговора. Отбывать срок северянин будет в колонии строгого режима.