В Красноярске в 2023 году приступят к строительству улицы-дублера Гайдашовки

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В Красноярске положительное заключение Госэкспертизы получил проект автодороги по Космонавтов от улицы 9 мая до Ястынской. По сути, она станет дублером Гайдашовки и даст возможность водителям объезжать участок с плотным движением при выезде из города, сообщает администрация.

Длина новой трассы будет чуть больше 1,1 километра. Дорогу планируют сделать двухполосной, с расширением до четырех полос. В проекте предусмотрено освещение, ливневки и остановки общественного транспорта. Новую улицу внедрят в действующую дорожную сеть города.

На то, чтобы построить трассу, уйдет больше года, причем основной объем работ будет выполняться уже в 2024 году, после переноса и переустройства всех коммуникаций.