Глава следственного комитета России помог получить квартиру сироте из Красноярского края с ребенком на иждивении

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На прием к председателю Следкома России Александру Бастрыкину обратилась девушка из Красноярского края, которая осталась без попечения родителям и с маленьким ребенком на иждивении. Она рассказала о том, что не смогла встать на учет в своем районе.

Как выяснилось, до своего совершеннолетия девушка могла пользоваться квартирой, в которой жила ее бабушка. Однако права собственности на недвижимость у нее нет. При этом, когда она попыталась встать на учет как нуждающаяся в жилье, местные органы власти ей отказали.

После проверки руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Леонид Еремин рассказал, что девушку поставили на учет – она сможет получить или квартиру, или сертификат на ее покупку и не переживать, что останется с ребенком без собственного жилья.

В отношении чиновников, которые отказали сироте в постановке на учет, завели уголовное дело по статье «Превышение должностях полномочий».

После этого глава Следкома потребовал предоставить ему доклад о том, как обстоят дела с очередью на получение жилья детьми-сиротами в Красноярском крае.

Эти и другие вопросы Александр Бастрыкин рассмотрел на совещании, во время которого выслушал жителей из Красноярского края, Волгоградской области и Удмуртской республики.