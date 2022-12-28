Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский минздрав рассказал, как будут работать травмпункты и неотложки в новогодние праздники. Большинство из них будет принимать пациентов круглосуточно, за исключением травматолого-ортопедического отделения №1, расположенного на улице Баумана, 20 «б».

Кабинет неотложной травматологии и ортопедии при БСМП (Красноярск, ул. Курчатова, 17) (взрослый)

Круглосуточно, преимущественно для жителей Октябрьского района

Тел. 246-93-45

Травматолого-ортопедическое отделение №1 (Красноярск, ул. Баумана 20 «б»),

Работает только 3 и 5 января в рабочие часы на повторном приеме, т.243-66-73.

Травматолого-ортопедическое отделение №2 (Красноярск, ул. Ленина 150 корп.1), (взрослые, дети)

Круглосуточно

тел.221-03-62

Травматолого-ортопедическое отделение №5 (Красноярск, пр. Красноярский рабочий 48в)

Круглосуточно

262-51-02 кабинет регистратуры детский (Правобережье, Советский районы)

262-02-55 кабинет первичного взрослого приема (Правобережье)

Травматолого-ортопедическое отделение №3 Советского района, (Красноярск, ул. Джамбульская, д.19). (взрослое)

Круглосуточно

Тел. 22-29-92

Глазной травмпункт (взрослый и детский), (Красноярск, ул.Никитина, 1В)

Круглосуточно

т. 228 28 08

ЛОР-травмпункт взрослый, (Красноярск, Ул. Инструментальная, 12 стр. 9)

Круглосуточно

тел. 264-36-95

ЛОР-травмпункт детский, (Красноярск, ул. Юшкова 22 А).

Круглосуточно

тел. 247-80-28