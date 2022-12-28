Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярский минздрав рассказал, как будут работать травмпункты и неотложки в новогодние праздники. Большинство из них будет принимать пациентов круглосуточно, за исключением травматолого-ортопедического отделения №1, расположенного на улице Баумана, 20 «б».
Кабинет неотложной травматологии и ортопедии при БСМП (Красноярск, ул. Курчатова, 17) (взрослый)
Круглосуточно, преимущественно для жителей Октябрьского района
Тел. 246-93-45
Травматолого-ортопедическое отделение №1 (Красноярск, ул. Баумана 20 «б»),
Работает только 3 и 5 января в рабочие часы на повторном приеме, т.243-66-73.
Травматолого-ортопедическое отделение №2 (Красноярск, ул. Ленина 150 корп.1), (взрослые, дети)
Круглосуточно
тел.221-03-62
Травматолого-ортопедическое отделение №5 (Красноярск, пр. Красноярский рабочий 48в)
Круглосуточно
262-51-02 кабинет регистратуры детский (Правобережье, Советский районы)
262-02-55 кабинет первичного взрослого приема (Правобережье)
Травматолого-ортопедическое отделение №3 Советского района, (Красноярск, ул. Джамбульская, д.19). (взрослое)
Круглосуточно
Тел. 22-29-92
Глазной травмпункт (взрослый и детский), (Красноярск, ул.Никитина, 1В)
Круглосуточно
т. 228 28 08
ЛОР-травмпункт взрослый, (Красноярск, Ул. Инструментальная, 12 стр. 9)
Круглосуточно
тел. 264-36-95
ЛОР-травмпункт детский, (Красноярск, ул. Юшкова 22 А).
Круглосуточно
тел. 247-80-28