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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:35

В Красноярске МФЦ и почта опубликовали график работы на новогодних выходных

Многофункциональные центры закроются до 8 января
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Почтовые отделения и многофункциональные центры в Красноярске опубликовали график работы на время новогодних праздников. 31 декабря и те, и другие, будут работать в обычном режиме с одним небольшим изменением – закроются двери на час раньше.

1, 2 и 7 января почтовые отделения будут закрыты. Не будут в эти дни и разносить почтовые отправления и периодику. Доставка пенсий и пособий пройдет по графику.

В остальные дни отделения работают в привычном режиме.

МФЦ не будет работать с 1 по 8 января. К обычному графику работы центры вернутся с 9 января 2023 года.