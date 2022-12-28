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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:16

В Красноярске после модернизации открылась библиотека имени Михаила Светлова

Капитально отремонтировали все 250 «квадратов»
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Советском районе Красноярска после капитального ремонта открылась библиотека имени Михаила Светлова. Чтобы превратить помещение в комфортную современную библиотеку, было выделено 28 миллионов рублей из регионального бюджета и городской казны, сообщает администрация города.

На площади в 250 квадратных метров провели капитальный ремонт, полностью обновили инженерную инфраструктуру и сделали саму библиотеку удобнее. Отдельное помещение выделили для встреч поэтов, как любителей, так и профессионалов.

Всего в библиотеке заработает семь различных любительских студий: это и клуб бардовской песни, литературного развития и другие.

Посетители могут воспользоваться и станцией самостоятельного обслуживания, а интерактивный экран поможет познакомиться с афишей событий района и историей библиотеки.