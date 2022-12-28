В декабре мошенники увеличили активность в соцсетях и мессенджерах в 1,6 раза

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Банковские специалисты зафиксировали рост активности мошенников в социальных сетях и мессенджерах: в декабре доля таких атак на клиентов составила 36% от общего числа обращений клиентов в банк. Это в 1,6 раза больше, чем в ноябре.

По данным ВТБ, чаще всего злоумышленники используют мессенджер WhatsApp: за 25 дней декабря через этот канал было совершено 27% атак на клиентов, тогда как в сентябре их доля составляла всего 3%. Число сообщений через Telegram выросло в 3 раза, а звонки через Viber снизились на четверть.

Вместе с тем доля звонков, совершаемых мошенниками с помощью обычной телефонной связи, снизилась на 22 п.п. Это происходило на фоне прекращения использования злоумышленниками номеров, которые начинаются с кода 495 и 499 из-за блокировки трафика.

«В ноябре мы выявили новую мошенническую схему – лжесотрудники банка обращаются к клиентам в мессенджерах и социальных сетях с предложением обновить приложение ВТБ Онлайн, а затем просят сообщить данные из СМС для входа в личный кабинет», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Среди самых частых тем, которые поднимают мошенники при общении с клиентами банка – оформление кредитной заявки, смена финансового номера (или доверенного номера телефона), подозрительная операция. Злоумышленники также могут попросить пользователей установить новое приложение на мобильное устройство якобы для проверки работы банковского приложения.