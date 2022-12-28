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НовостиОбщество28 декабря 2022 5:36

Главврач Красноярской краевой больницы в костюме Деда Мороза поздравил детей в ожоговом центре

Посещение юных пациентов под Новый год стало уже традицией
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин в преддверии Нового года поздравил ребят, которые лежат в ожоговом отделении. Перед этим он переоделся в Деда Мороза и захватил мешок подарков.

- Сегодня у нас их не много на лечении, но впереди праздники, которые всегда чреваты травмами. Будьте внимательны и здоровы! – написал Егор Корчагин в соцсетях.

Вместе со Снегурочкой главврач устроил для юных пациентов настоящее шоу, и как настоящий волшебник, показал фокусы с сухим льдом.