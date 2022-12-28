В Красноярском крае 43-летнего мужчину придавило железобетонными кольцами в канализационном колодце

Фото: КГКУ СПАСАТЕЛЬ

В селе Новоселово, Красноярский край, 43-летнего мужчину придавило рухнувшими железобетонными кольцами в канализационном колодце. Как сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель», на место выезжали специалисты, так как мужчина не смог выбраться самостоятельно.

Все произошло вечером 26 декабря. Мужчина забрался в колодец неподалеку от очистных сооружений, пока он там находился, рухнуло несколько железобетонных колец. Тяжеленные обломки завалили и придавили селянина. Спасатели смогли помочь мужчине и передали его скорой помощи. О состоянии спасенного пока ничего не известно.

Остается также непонятно, каким образом мужчина оказался в канализации – забрался он туда по работе или по каким-то другим причинам? Также неизвестно, что послужило причиной обрушения бетонных колец. Это сейчас устанавливают специалисты