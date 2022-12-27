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НовостиОбщество27 декабря 2022 11:38

В Красноярском крае полиция за три дня забрала из неблагополучных семей 9 детей

В семьях они находились в опасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае полиция за три дня забрала их неблагополучных семей 9 детей. Фото: МВД

В Красноярском крае полиция за три дня забрала их неблагополучных семей 9 детей. Фото: МВД

В Бирилюсском районе за три дня сотрудники полиции забрали их неблагополучных семей девять детей, все они находились в опасном положении. Инспекторы ПДН поместили их в социальные учреждения, где о ребятишках позаботятся лучше, чем дома.

В краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что с 23 по 25 декабря в Бирилюсском районе проводились масштабные профилактические мероприятия. Вместе с правоохранителями в них принимали участие МЧС, Росгвардия, Лесная охрана, члены добровольной народной дружины. Проверили соблюдение законодательства, поднадзорных лиц, беседовали с гражданами.

В общей сложности выявили 46 административных правонарушений, собрали 4 материала проверки, содержащие признаки преступлений (по одному дело уже завели – по статье о наркотиках). Нашли две «резиновые» квартиры, где владельцы прописали большое количество гастарбайтеров.