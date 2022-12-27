Строительство метро в Красноярске идет соответствии с контрактом Фото: Мария ЛЕНЦ

Все работы, связанные со строительством метрополитена в Красноярске, идут в соответствии с графиками. Об этом сообщил губернатор края Александр Усс сегодня, 27 декабря, на заключительном в этом году заседании штаба.

- Для реализации проекта по строительству метро в краевом центре была проведена предварительная работа: определены источники финансирования и генеральный подрядчик, создан штаб по строительству метро. Реальная работа по проекту началась летом 2022 года. Сейчас мы находимся на новом этапе. Это связано с тем, что для ускорения темпов реализации проекта красноярского метро у генерального подрядчика появился субподрядчик, который выполнит часть работ, - сказал глава региона.

Сейчас специалисты занимаются обследованием зданий, попадающих в зону строительства метро. На сегодня визуально обследовано более 150 объектов. Также продолжаются инженерно-геологические изыскания.