В Красноярске на станции Злобино завершили реконструкцию. Фото: КрасЖД

В Красноярске на станции Злобино завершились работы по реконструкции, сообщают Gornovosti со ссылкой на Красноярскую железную дорогу. Правобережная станция Злобино является второй по количеству обслуживаемых пассажиров на маршруте «Городской электрички». Каждый день отсюда садятся около 2 тысяч человек. А после обновления пропускная способность станет больше.

Что же изменилось? Схема движения поездов на этом участке. Здесь построили новый путевой съезд. Благодаря этому потоки прибывающих поездов с обеих сторон будут разделены. Теперь электрички будут останавливаться на ближайшем пути к вокзалу, пассажирам не придется переходить на другие перроны по виадуку.

Кстати, поскольку год подходит к концу, можно подвести итоги: в этом году городской электричкой воспользовались 2 миллиона пассажиров, это впервые в истории. Маршрут включает в себя 30 остановок (в том числе 9 – в сторону Дивногорска).