В Норильске установили 65 отапливаемых остановок. Фото: тг "Жить в Норильске"

В Норильске установили теплые остановочные пункты. Как рассказали в администрации города, их уже 65, первый открыли еще в 2019-м. В следующем году планируют установить не менее 20, а через два года должны быть не менее ста теплых остановок. Речь идет не только о центральном Норильске, но и других районах – Талнахе, Оганере и Кайеркане.

Добавим, что это не просто теплые павильоны, где можно укрыться от ледяного ветра и морозов. Здесь можно подзарядить гаджеты, например, узнать о приближении автобуса. А еще внутри установлены камеры с хорошим разрешением – от вандалов. Пусть попробуют что-то нарисовать или разбить – отвечать будут по полной.

Добавим, что в Северном городе продолжается реновация, в ходе которой город должен измениться по многим пунктам. В частности, в теплое время года идет ремонт коммунальной сферы и дорог, благоустройство территорий. Меняется и городской автопарк, приходят современные автобусы, приспособленные к условиям Крайнего Севера.