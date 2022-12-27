В Красноярске задержали автоподставщиков. Стоп-кадр видео

В Красноярске сотрудники уголовного розыска разыскали и задержали автоподставщиков. Потребовалась помощь спецназовцев, которые навели страху своей фразой: «если не откроете, мы спилим дверь, у вас минута времени». Двое подозреваемых сознались во всем и сразу и тут же заявили, что готовы сотрудничать со следствием.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в октябре 2022 года двое мужчин (одному 21, второму 31 год) совершили маневр на дороге. Они ехали по улице Шевченко на автомобиле «Опель Зафира» и заметили, что за ними движется «Тойота Витц». Водитель «японца» не соблюдал безопасную дистанцию, приятели этим воспользовались: резко затормозили и «Витц» срезался в них. Все получилось так, что виноватым оказался водитель «Витца», а подставщики получили солидную страховку.

Как оказалось, это не единственный случай, подозреваемые признались как минимум в четырех. Общая сумма ущерба составила более 650 тысяч рублей. Уголовное дело завели по статье «Мошенничество в сфере страхования». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.