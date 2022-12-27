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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 7:50

Жительница Красноярска обвиняет случайного водителя в изнасиловании

Попросила подвести ее до дома, а стала жертвой преступления
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жительница Красноярска обвиняет случайного водителя в насилии

Жительница Красноярска обвиняет случайного водителя в насилии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска заявила на случайного водителя, которого обвиняет в изнасиловании. Как сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на саму потерпевшую, это произошло минувшей ночью, с 25 на 26 декабря. Девушка вышла из бара «Че почем» около 4 часов утра, но у нее не было денег, чтобы заказать такси в агрегаторе. Поэтому она не придумала ничего другого, как подойти к автомобилю, припаркованному возле заведения, и попросить водителя довести ее домой бесплатно.

По словам потерпевшей, мужчина согласился. На месте, во дворе, он заблокировал двери машины и надругался над нетрезвой 23-летней жертвой. Затем отпустил. Она запомнила буквы на госномере машины. Обратилась в полицию, все рассказала. Показания перенаправили в следственный комитет, расследованием тяжких уголовных дел, связанных с сексуальным насилием, занимается это ведомство.

Предварительно известно, что подозреваемый найден, но он все отрицает.