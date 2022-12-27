В уходящем году в Красноярской краевой больнице пролечили 42 тысячи пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В уходящем году Красноярская краевая клиническая больница отметила свой юбилей – 80 лет. Сегодня это один из крупнейших медицинских центров за Уралом, где оказывают помощь высококлассные специалисты. Главный врач ККБ Егор Корчагин отметил, что год в целом был сложный, но результативный:

- В уходящем году мы, наконец, начали возвращаться к привычной жизни после пандемии. За год мы пролечили 42 тысячи пациентов, 5 тысячам из них оказали высокотехнологичную помощь. При поддержке губернатора Александра Викторовича Усса и министерства здравоохранения края мы пополнили парк необходимым дорогостоящим медицинским оборудованием.

Всего в больницу было поставлено техники на 319 миллионов рублей: появился новый аппарат МРТ с расширенным функционалом, который позволяет проводить МРТ сердца, хирурги получили роботизированный многофункциональный микроскоп для сложных нейрохирургических вмешательств, появились автоматизированная система для УЗИ молочной железы и рентгеновский диагностический цифровой комплекс.

За год консультации на очном приеме в поликлинике ККБ получили 60 000 жителей края, еще 18 400 пациентов получили рекомендации наших врачей дистанционно без необходимости приезда в Красноярск. Бригадами санитарной авиации из районов в медицинские центры краевого уровня было эвакуировано 2600 пациентов, которым требовалась экстренная и неотложная помощь.

По результатам опроса 8121 пациента стационара рейтинг удовлетворенности в этом году достиг 9,29 балла из 10 (в прошлом году - 9,02). Рейтинг, поставленный пациентами консультативно-диагностической поликлинике, составил 8,39 (опрошено 6449 человек).

В декабре Росздравнадзор наградил Красноярскую краевую клиническую больницу Дипломом победителя в номинации «Медицинская организация - лидер в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности».