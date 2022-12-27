В Красноярске закончили первый этап инвентаризации кладбища «Бадалыкское». Фото: администрация города

В Красноярске завершился первый этап инвентаризации кладбища «Бадалыкское». Это один из самых крупных в стране погостов. Специалисты внесли в реестр 38 секторов, на которых находятся более 113,3 тысяч захоронений. Летом их переписывали, а затем осенью занимались анализом.

В администрации города рассказали, что входит в инвентаризацию: координаты местоположения, фотографии надмогильных сооружений, сведения о тех, кто захоронен. Вся информация внесена в специально разработанную систему. Плюс каждое захоронение классифицировано как семейное (родовое), родственное, одиночное, воинское, вероисповедальное, либо неизвестное. Все данные представлены в электронном виде.

Также установлено, что от захоронений свободно около 5,5 тысяч квадратных метров, где можно разместить 530 дополнительных мест. Весной работа на Бадалыке продолжится. Также будут инвентаризированы другие кладбища города, их в Красноярске всего 10.