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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:00

В Красноярске 80 остановок обшили стальными листами

Таким образом в краевой столице борются с вандалами
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: управление дорог Красноярска

Фото: управление дорог Красноярска

В Красноярске на 80 остановках заменили листы поликарбоната на сталь. Это было сделано для защиты от вандалов, рассказали в управлении дорог города.

Обновили павильоны на улицах Свердловская, 60 лет Октября, Становая и других. Как отметили в мэрии, металл будет проще отмыть и покрасить, если его разрисуют. Поликарбонат же от постоянного оттирания клея и рисунков с надписями сильно мутнеет и теряет первоначальный вид.

В комментариях такое мнение разделяют не все – некоторые, наоборот, предсказывают новым остановкам судьбу уличных туалетов и считают, что рисовать в закрытых непрозрачных остановках начнут еще больше.