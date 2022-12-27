Красноярск занял второе место в России по стоимости новогоднего поздравления от Деда Мороза

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Судя по ежегодному индексу Деда Мороза, в Красноярске стоимость поздравления за последний год выросла на 33% и заняла вторую строчку в общероссийском списке. Дороже за услуги аниматоров возьмут только в Москве, сообщают аналитики Tinkoff Data.

Средняя цена за поздравление от дедушки Мороза и его внучки в краевой столице составляет 2 260 рублей – при средней по России стоимости в 2 102 рубля.

Для анализа исследовались данные в открытых источниках и на крупнейших сайтах объявлений. Всего было изучено более 4 тысяч предложений.

Одной из причин повышения цены аналитики называют то, что все больше россиян будут праздновать Новый год дома.