В Красноярском крае мать истязала свою полуторагодовалую дочь Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Тасеевского района, которую подозревают в истязании полуторагодовалой дочери. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, неприглядная история случилась в августе 2022 года. На улице нашли девочку, забили тревогу. Установили личность матери. А дальше открылись ужасающие факты.

Как выяснилось, 28-летняя подозреваемая своего жилья не имела и после рождения дочери скиталась по знакомым и родственникам, живя то у одних, то у других. В ходе следствия многие показали: как мать она была никакая. Воспитанием ребенка не занималась, била дочь регулярно по любому поводу, толкала, привязывала девочку за руки и ноги к спинке детской кроватки.

В период с 9 июня по 26 августа обвиняемая проживала у своей знакомой, которая стала свидетельницей истязаний, после чего и сообщила в полицию. А уже в следкоме завели уголовное дело за истязание. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Что касается девочки, ее сначала поместили в больницу, где подкормили, подлечили. А потом она оказалась в приемной семье под временной опекой. Хочется надеяться, что у нее будет все хорошо.