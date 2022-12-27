В Красноярске на пешеходном переходе таксист сбил 8-летнего школьника

Фото: госавтоинспекция Красноярского края

В Красноярске на Львовской таксист наехал на 8-летнего мальчика, который шел в школу. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, который водитель решил проигнорировать, сообщает Госавтоинспекция по региону.

49-летний водитель «Ниссана» ехал по Львовской, и перед пешеходным переходом пошел на обгон. Когда перед машиной оказался второклассник, который переходил дорогу по всем правилам, мужчина просто не успел затормозить. Ребенок получил незначительные травмы.

Судя по опубликованному в телеграм-канале «ЧП Красноярск» видео, у таксиста тут же забрали ключи от машины свидетели произошедшего. Они же вызвали скорую и полицию.

Водитель прошел освидетельствование – оно не выявило опьянения. Так что ему грозит лишь штраф за то, что не уступил дорогу, за управление машиной с неисправностью и отсутствие полиса ОСАГО. В общем – 3 800 рублей. Также ему грозит лишение прав на год.