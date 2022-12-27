У жителя Канского района участковый нашел 12 килограммов наркотиков. Фото: МВД

Житель села Бражное Канского района остался без запасов марихуаны, которые он приготовил к новому году. Несколько мешком общим весом 12 килограммов. А нашел их участковый, который заглянул к нему в дом по служебным делам.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, участковый приехал к 48-летнему мужчине так сказать с рабочим визитом. Тот состоит на особом учете – неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Однако дома его полицейский не застал, сельчанин уехал в Канск, отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Вместо «подопечного» в доме был 67-летний приятель. Он пригласил участкового в комнату, там на тумбочке стояла пластиковая емкость с измельченной растительностью и трубка для курения. А в кладовке – мешок и ванна, доверху наполненные сухими стеблями растения. Полицейский дождался возвращения хозяина дома. Тот увидел гостя в погонах, растерялся, но честно во всем признался. Уверял, что нарвал коноплю на пустыре за селом, исключительно для себя, планировал скурить все за новогодние каникулы. Теперь ему светит до 12 лет лишения свободы.