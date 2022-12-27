Жителю Норильска отказались продать золотую подвеску по подарочному сертификату Фото: Мария ЛЕНЦ

История из Норильска. Там покупатель пришел в ювелирный магазин «Карат» с подарочным сертификатом на 5000 рублей и собирался купить золотую подвеску. Цена украшения составляла 5472 рубля. Какая в этом может быть проблема? Ну доплатил бы недостающую сумму и все. Но в магазине принимать сертификат поначалу отказались, объяснили: «у нас переоценка товара». При этом магазин не был закрыт и работал в обычном режиме.

Позже северянину предложили купить подвеску уже по другой цене – за 8 500 рублей. Такой расклад норильчанина не устроил, он потребовал вернуть ему стоимость сертификата. И снова отказ. Даже составленная им по всем правилам претензия была оставлена без удовлетворения.

Защищать интересы потребителя взялись специалисты регионального Роспотребнадзора. Результат ожидаемый: несостоявшийся покупатель победил нечестный магазин и его владельца – ему вернули и 5000 рублей стоимости сертификата, и плюс 3000 рублей в счет возмещения морального вреда. Мировое соглашение сторонами исполнено.