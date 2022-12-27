Красноярский край преодолевает пик заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край преодолевает пик заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. По его данным за прошедшую неделю было установлено более 23 тысяч случаев заболевания. Эпидемический порог был превышен на 67,9%. Почти каждый второй из заболевших — это взрослый, а каждый пятый — школьник.

Отмечены муниципалитеты, где ситуация стоит намного острее, а количество заболевших больше, чем в среднем по краю. Это города Красноярск и Бородино, а также районы Пировский, Сухобузимский и Таймырский.

Еще один показатель – ковид, от него никуда не деться. В среднем фиксируется по 100 случаев в день, около 800 за прошлую неделю. Штамм – омикрон.