Двое юных красноярцев прокатились в кабине машиниста в рамках акции «Елка желаний»

Фото: Единая Россия

Двое юных жителей Красноярского края – 7-летнйи Андрей и 11-летний Марк загадали в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» прокатиться в кабине машиниста электропоезда. Шарик с желанием достался секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Алексею Додатко. Чтобы исполнить мечту мальчишек, он обратился в КрасЖД с просьбой организовать поездку.

Мальчикам предложили проехать в одной кабине с машинистами на новогодней электричке из Красноярска до Дивногорска со строгим соблюдением всех правил безопасности.

Вместе с Алексеем Додатко поздравить мальчишек на железнодорожный вокзал приехал руководитель Красноярской ЖД Алексей Туманин. После знакомства, вручения подарков и пожеланий доброго пути ребята отправились в путешествие.

«Сегодня этот украшенный праздничный состав, можно сказать – состав Деда Мороза, поедет из Красноярска в Дивногорск. И здесь, в кабине машиниста, исполнится мечта двух мальчишек. Они попросили у Деда Мороза попробовать себя в роли машиниста поезда, и их новогодняя мечта сбылась. Это стало возможным благодаря тому, что уже несколько лет по всей России действует новогодняя акция «Елка желаний», где взрослые дяди и тети помогают Деду Морозу исполнить самые заветные мечты мальчишек и девчонок со всей страны», - рассказал Алексей Додатко.

Ребятишки смогли не только увидеть железную дорогу глазами машиниста, но и посидеть в кресле, понажимать сигнальные кнопки. Машинист, которого ребята сразу прозвали «наш командир» рассказал много интересного об устройстве электрички и правилах движения поездов.

Отметим, до конца декабря в рамках акций «Елка желаний» и «Добрая елка» единороссы исполнят желания детей в разных территориях края.