Победила дружба!

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Подведены итоги ежегодного благотворительного корпоративного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!», который проводится компанией РУСАЛ совместно с Эн+. Марафон стал ярким завершающим аккордом сезона волонтерских акций.

БоАЗ представляли две команды активистов Молодежного совета: «Елки-палки» и «Дед Мороз и Ко». С 5 декабря, когда был дан официальный старт акции, команды выполняли самые разные задания, проявляя максимум креатива и творческий подход. Ребята проводили для подшефной коррекционной школы увлекательные мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и рождественских лакомств, готовили смешные веселые презентации и викторины.

Накануне обе команды собрались в ДК Таежного, чтобы выполнить итоговое задание. Каждая команда для завершающей встречи должна была испечь праздничный десерт.

«Мы решили испечь два совершенно одинаковых сердца и расположить их вместе, чтобы подчеркнуть, что несмотря на разделение по командам, наши волонтеры – это одна единая дружная семья!», - рассказала Арина Аглиуллина, председатель Молодежного совета БоАЗ.

По итогам марафона, в котором участвовали 95 команд из разных городов, где работают предприятия компании РУСАЛ, волонтеры Таежного вошли в топ-6 городов по количеству набранных баллов!

«Я считаю, главное не количество набранных очков, а полученные эмоции. Ребята из подшефной школы-интерната остались очень довольны. Ради этого все и затевается – чтобы видеть счастливые и довольные лица детей», - подытожила Илона Майнакова, капитан команды «Елки-палки».

Справка. Новогодний марафон проводился с 2011 в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто», традиции которого были заложены основателем компании Олегом Дерипаска. За 10 лет участниками проекта стали более 22 000 волонтеров, которые своими силами провели 5 730 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона составила около 20 млн рублей. С этого года Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проходит в рамках развития корпоративной волонтерской программы «Волонтеры РУСАЛа и Эн+».