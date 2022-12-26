В Красноярске заведено еще одно уголовное дело из-за хищений при организации Универсиады-2019

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В Красноярске заведено еще одно уголовное дело из-за хищений денег при организации Уневирсиады-2019. Как сообщили в пресс-службе СК, специалисты выявили нарушения при постройке «Многофункционального комплекса», цена контракта которого была более 1 миллиарда рублей.

Оказалось, что одна из подрядных организаций, использовала более дешевые и некачественные стройматериалы - бетон и арматурные стержни – хотя проект предусматривал все составляющие определенного качества.

Принимающая сторона (неустановленные лица из ФГАОУ ВО СФУ), знали об этом допущении, но, несмотря на это спокойно подписали все акты о выполненных работах. В 2021 году построенный объект начал разрушаться. В апреле комиссия, осматривая здание, составила акт об имеющихся дефектах, выраженных в нарушениях целостности монолитного перекрытия, а также наличии трещин на перегородках.

Из-за нарушений пользоваться зданием прекратили, так как это не безопасно. Сейчас комплекс законсервировали.

Из-за такого вот принятия работ теперь необходимо строить новое железо-бетоннное перекрытие стоимостью 59 миллионов рублей.

В результате преступных действий неустановленных лиц ФГАОУ ВО СФУ причинен материальный ущерб в сумме более 59 миллионов рублей, необходимой на строительство нового железо-бетонного перекрытия.