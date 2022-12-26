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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:06

Камила Валиева заработала 3,9 миллиона призовых на чемпионатах с начала сезона по фигурному катанию

После соревнований в Красноярске спортсменка сохранила лидерство в рейтинге самых богатых российских фигуристок
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская фигуристка Камила Валиева заработала в текущем спортивном сезоне 3,9 миллиона рублей призовых – это с учетом премии за серебряную медаль на чемпионате России в Красноярске. Как сообщает «КП-Спорт», Валиева остается в лидерах рейтинга богатых российских фигуристок.

На счету Ками две победы на этапах Гран-При России и личном турнире прыжкового первенства страны.

Следующей идет Софья Акатьева – успешно дебютировавшая во взрослом чемпионате она получила золото, и, соответсвенно, 2 миллиона рублей. Елизавета Туктамышева на третьем месте, как и на последних соревнованиях – бронза принесла ей миллион и общую сумму заработанных призовых 2,25 миллиона рублей.

Далее идет Софья Муравьева, отстающая с большим разрывом – она заработала всего 1,225 млн руб. Отметим, что у Александры Трусовой из призовых на счету всего 500 000 рублей, такой же суммой обладает и Аделия Петросян.