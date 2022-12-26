В Красноярске 27 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с

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В Красноярске 27 декабря синоптики прогнозируют серьезное усиление ветра – ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Среднесибирского УГМС.

При этом сильного мороза не будет, температура воздуха опустится днем до -11 градусов, ночью ухудшений не будет.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ предупреждают жителей города: - при сильном ветре не желательно производить работы на высоких зданиях и конструкциях; - необходимо соблюдать осторожность пи передвижении на улицах и дорогах; - обходить рекламные щиты, легкие постройки, строящиеся и ремонтируемые здания, избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам; - парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.