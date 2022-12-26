Красноярский музыкальный театр поздравил с наступающими праздниками детей из детского дома

Фото: Музыкальный театр

Красноярский музыкальный театр присоединился к новогодней акции «Ёлка желаний» совместно с Российским детским фондом. По доброй традиции, которой уже пять лет, сотрудники театра собирают подарки для детей, воспитывающихся в детских домах.

Благотворительное мероприятие направлено на то, чтобы вместе со сладким подарком дети получили праздничное настроение, тепло и радость. С приближением Нового года важно создавать чудо для тех, кто его особенно ждёт. Акция сопровождалась поздравительными роликами в социальных сетях: солисты театра записывали новогодние пожелания для всех детей.

23 декабря состоялось поздравление воспитанников Красноярского детского дома № 1. Вместе с солистом театра в образе Деда Мороза дети танцевали, загадывали желания на следующий год и, конечно, получили подарки.