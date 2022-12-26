Губернатор Красноярского края дал поручение главам районов следить за порядком и безопасностью на новогодних праздниках

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Александр Усс провел заседание оперативного штаба и президиума правительства края. На нем обсудили готовность органов власти и правоохранительных органов к предстоящим праздникам и долгим каникулам, сообщает пресс-служба правительства региона.

Главы ГУ МЧС и ГУ МВД доложили о работе сотрудников в условиях усиленного режима: особое внимание полиция сейчас уделяет охране общественного порядка в популярных у горожан местах отдыха.

- Край у нас большой, поэтому всех глав муниципалитетов прошу принять все необходимые для минимизации рисков меры. Особое внимание необходимо уделить семьям с детьми, пожилым и малообеспеченным гражданам, а также семьям тех, кто находится в зоне СВО, - отметил губернатор.