Фото: Мария ЛЕНЦ

Торгово-развлекательный центр «Планета» изменил режим работы в предновогодние и праздничные дни. 31 декабря магазины закроются в 20.00.

1 января посетителей ждут с 13.00. Уже 2 января магазины вернутся к обычному графику.

При этом гипермаркет «О’КЕЙ» 31 декабря будет работать с 00.00 до 21.00, 1 января – с 13.00 до 23.00.

«Киномакс» 31 декабря работает с 10 утра до 20.00, 1 января – с часа дня до часа ночи.

Позаниматься в «Колизее» 31 декабря можно будет с 6 утра до 20.00, 1 января – с 13.00 до 20.00, а затем до 8 января спортивный центр будет работать с 8 утра до 8 вечера.