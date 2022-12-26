Самыми популярными новогодними салатами среди красноярцев стали оливье и селедка под шубой

Самыми популярными среди красноярцев стали оливье и селедка "под шубой" Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики «Яндекса» изучили запросы жителей Красноярска и составили топ-10 новогодних салатов. Ожидаемо на первом месте оказался традиционный оливье.

На втором месте – селедка под шубой. Замыкает тройку лидеров «Цезарь».

Также в десятке самых популярных салатов оказались: крабовый, салат с кальмарами, с курицей и ананасами, «Гранатовый браслет», салат с креветками, «Мимоза» и «Обжорка».

Вкусовые предпочтения красноярцев в целом совпадают с общероссийскими. Забавно, что именно к Новому году резко вырастает интерес к рецептам именно салатов – в прошлом году 31 декабря запросов со словом «салат» было в 20 раз больше среднего.