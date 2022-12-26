В Красноярском крае за 9 месяцев 2022 года алкоголем отравилось 1 163 человека

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В Красноярском крае за три квартала нынешнего года было зафиксировано 1 163 случая отравления алкоголем. По сравнению с прошлым годом это цифра увеличилась на 5%, сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Почти 95% всех отравившихся – люди от 18 лет. На подростков приходится 2,7% случаев, на детей до 14 лет – 2,4%.

Мужчины из-за отравления алкоголем страдают чаще, чем женщины – 82,1% против 17,9%.

Главными причинами отравления стало токсическое действие самого этилового спирта – 90,9%. Метиловый и неуточненный спирт в совокупности набрали меньше 10%.

Часть отравлений закончилась смертью – жертвами алкоголя стало 216 взрослых человек, преимущественно мужчин.