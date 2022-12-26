Нити истории сплелись в один клубок

Алексей Медведев, глава Богучанского района

В Богучанском краеведческом музее состоялось торжество, посвященное двойному юбилею: 30 лет самому музею, и 120 лет со дня рождения его основателя - Даниила Марковича Андона, чье имя и носит музей.

Дмитрий Андон с семьей

На торжестве собрались настоящие патриоты краеведения, внесшие личный вклад в создание музейных экспозиций, посвященных богатой истории Приангарья, и в проведении исследовательских работ. Благодаря их труду Богучанский краеведческий музей им. Андона сегодня по праву можно назвать одним из лучших муниципальных в Сибири. А на днях он получил диплом победителя в конкурсе "Музей года. Енисейская Сибирь-22", в номинации "Музей-издатель".

"Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Слова великого Ломоносова сегодня как никогда актуальны. Спасибо коллективу музея за их работу, любовь к малой родине и сохранение культурного наследия для будущих поколений," - поздравил музей глава Богучанского района Алексей Медведев.

Гостям торжества приготовили яркую программу, рассказывающую о том, как причудливо сплелись в один клубок нити истории Богучанского района и создателя музея Даниила Андона. Он родился в 1902 в Молдавии, дважды был арестован, в Сибирь попал как политический ссыльный. Благодаря сибирскому молдаванину и его энтузиазму были собраны первые экспонаты для будущего музея.

Среди гостей праздника был Дмитрий Андон, внук Даниила Марковича, с семьей. А также друзья и надежные партнеры музея, такие как Богучанский алюминиевый завод. Благодаря металлургам музей издал уникальную краеведческую настольную игру, посвященную ангарским традициям и современным достижениям Богучанского района. Благодарственным письмом за поддержку музейных проектов награжден Андрей Картавцев,генеральный директор БоАЗ, и Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы.