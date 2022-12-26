Проекты-победители конкурса благоустройства трех городов Красноярского края получат от 80 до 100 миллионов рублей на реализацию

Фото: правительство Красноярского края

Проекты благоустройства общественных территорий в Канске, Шарыпове и Бородине стали победителями Всероссийского конкурса. Из федерального бюджета на воплощение в жизнь этих идей будет выделено от 80 до 100 миллионов рублей, сообщает правительство края.

В Канске модернизируют набережную в центре города. Кроме привычных мест отдыха, площадок, фудкорта и беседок здесь предусмотрели создание места для рыбалки и купели для любителей зимнего плавания.

В Шарыпове велодорожкой объединят три парка. Сами места отдыха отремонтируют и добавят зоны тихого отдыха.

В Бородине деньги направят на реконструкцию главного городского парка культуры и отдыха. В нем появятся ярмарочные ряды, прогулочные дорожки и новая площадь для выступлений.