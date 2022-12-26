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НовостиСпорт26 декабря 2022 7:11

Елизавета Туктамышева завоевала в Красноярске шестую медаль чемпионата России в карьере

Спортсменка получила бронзовую медаль
Источник:kp.ru
Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала в Красноярске шестую медаль чемпионата России в Красноярске.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 декабря в Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. В женских соревнованиях места распределились таким образом: золото - Софья Акатьева, серебро - Камила Валиева, бронза - Елизавета Туктамышева.

На счету Елизаветы 3 бронзовых медали, две серебряные и одна золотая.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Публика очень любит Елизавету. Когда она появилась на показательных выступлениях, стало понятно, Туктамышевой можно уже не делать ничего. Достаточно выйти – и зал взрывается и кричит «Лиза, ты лучшая!». И правда, лучшая. Не поспоришь!