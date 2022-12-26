Бар из Красноярска попал в мировой рейтинг лучших национальных кухонь

Фото: vk.com/bulgakovbar

Красноярский бар «Булгаков» попал в рейтинг лучших национальных кухонь по версии англоязычного сайта Taste Atlas в 2022 году. Среди блюд, которые рекомендуется попробовать – оладьи, сугудай и винегрет.

Список составлялся на основе отзывов посетителей и мнения кулинарных критиков.

Помимо красноярского заведения, в топ-3 российских ресторанов попало московское «Кафе Пушкинъ» и питерская «Пирожковая».

В общем рейтинге русская кухня оказалась на 58-м месте из 95. На первом – итальянские блюда.