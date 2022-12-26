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НовостиОбщество26 декабря 2022 6:43

В Красноярске елка из 700 машин стала самой большой в России

Машины выстроились вечером в районе Агрокомплекса на Ястынской
Источник:kp.ru
Фото: "Автокайф"

Фото: "Автокайф"

В Красноярске автолюбители собрали гигантскую елку из 700 машин. Она стала самой большой в России.

Машины выстроились вечером в районе Агрокомплекса на Ястынской и зажгли фары, помимо этого автоёлка была украшена гирляндой. Такие флешмобы активно проходят по всей стране, но пока красноярская ёлочка признана самой большой.

В 2021 году красноярцам удалось собрать всего 465 машин. Тогда автоелку собирали на пустыре в районе Взлетки.

– Мы с вами сделали это! Это история, это наша с вами победа, это событие! С наступающим Новым годом страна! – поздравило участников сообщество «Автокайф», которое занималось созданием елки.