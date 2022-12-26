В Красноярске завершается монтаж самого высокого в России флагштока

Фото: скриншот видео

В Красноярске на Николаевской сопке рабочие завершают монтаж самого высокого в России флагштока. Видео опубликовал на своей странице в социальных сетях первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко.

Высота мачты составляет 100 метров. Установлен флагшток будет на уровне 505 метров над уровнем моря. Работы начались с раннего утра. Чтобы специалистам никто не мешал, въезд на сопку от улицы Биатлонной временно перекрыли.

До этого выше всего в России флаг развевался в Благовещенске Амурской области – высота флагштока там составляет 75 метров. Чуть ниже, 73,5 метров, флагшток в Грозном.