У 61-летней предпринимательницы из Красноярска нашли больше 500 бутылок с контрафактным алкоголем

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полиция завела уголовное дело на двух жительниц Красноярского края, которые оказались замешаны в продаже нелегального алкоголя и табака. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Как выяснилось, 61-летняя предпринимательница из Красноярска купила немаркированный алкоголь и сигареты. Нелегальную продукцию она решила продавать в Канском районе, где у нее были открыты две торговые точки. К делу она подключила старшего продавца – женщина получала дополнительный процент к зарплате от продажи контрафакта.

В результате обыска полицейские нашли больше 500 бутылок с алкоголем и 1 840 пачек сигарет. Общая стоимость товара составила 413 тысяч рублей.

Теперь полиции предстоит найти изготовителей контрафактной продукции.

Женщин ждет суд. Максимальное наказание, которое им грозит – лишение свободы до 6 лет со штрафом до одного миллиона рублей.