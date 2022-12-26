Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

Камила Валиева вышла на лед в показательных выступлениях чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске в образе Уэнсдей Аддамс. Зал взорвался, когда фигуристка начала свой прокат.

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

Уэнсдей Аддамс - героиня нового популярного сериала «Уэнсдей», вышедшего на Netflix в 2022 году. Танец Уэнсдей повторяют теперь многие девушки, сделала это и Камила Валиева. Сделала ярко, неожиданно и очень продуманно в каждом движении.

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

В образе фигуристки соединились прическа, костюм, хореография и шарм фигурного катания. Камила показала множество сложных и зрелищных элементов.

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

На самом чемпионате России по фигурному катанию в Красноясрке Камила Валиева заняла второе место, бронза ушла Елизавете Туктамышевой, а победительницей стала Софья Акатьева.

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

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