Жителей Красноярского края ждет аномально холодная новогодняя ночь

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Морозы ниже обычных ждут жителей Красноярского края в Новый год. Если на 80% территории России возможна даже оттепель, то температура в Красноярском крае 1 января может опуститься ниже нормы на 4-5 градусов, передает слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС.

Впрочем, прогноз выглядит не слишком страшно. 31 декабря днем ожидается до -21 градуса, в новогоднюю ночь температура опустится до -27, а первый день 2023 года порадует -18 градусами.

Снега не ожидается.

Напомним, в Красноярске всю рабочую неделю будет довольно тепло – от -5 до -8 градусов. Ситуация изменится ближе к концу недели, когда температура упадет до -22 градусов.