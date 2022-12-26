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НовостиОбщество26 декабря 2022 2:43

В Таежном прошла премьера спектакля с участием сотрудников БоАЗа

Веселая пьеса «Деревенский детектив» в постановке таежинской театральной студии «Непохожие» вызвала массу позитивных эмоций зрителей
Фото: пресс-служба БоАЗ

Фото: пресс-служба БоАЗ

Премьера сезона состоялась в таежнинском Дворце культуры. Посмотреть постановку известной в Богучанском районе театральной студии «Непохожие» собрались зрители со всего поселка.

Надежда Киселева, руководитель студии, она же режиссер-постановщик и сценарист, обратилась с приветственным словом к собравшимся. Она подчеркнула, что пьесу для предновогодней недели специально выбрали такую, чтобы перед праздниками поднять всем настроение, подарив улыбки и смех. И эта задумка удалась!

Фото: пресс-служба БоАЗ

Фото: пресс-служба БоАЗ

Детективная история, полная остроумных шуток и колоритных деталей деревенского быта, не оставила равнодушным никого.

В спектакле практически все роли исполнили сотрудники разных подразделений Богучанского алюминиевого завода. И двое детей сотрудников – Ульяна Долгова и Ева Песчанникова. Несмотря на юный возраст, девочки отлично справились с ролями!

Фото: пресс-служба БоАЗ

Фото: пресс-служба БоАЗ

Премьера стала еще одним подтверждением разносторонних интересов заводчан, их умений и талантов не только в выполнении производственных задач, но и в служении искусству.

В ролях: Владимир Кем, Антон Боглаев, Кирилл Боглаев, Анастасия Плехова, Павел Долгов, Дмитрий Дудко, Марина Дудко, Сергей Горшков, Анатолий Асташкевич, Дарья Мотявина.