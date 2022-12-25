Компания «Культбытстрой» застроит участок возле «Леруа Мерлен» в Красноярске

Фото: земля.дом.рф

В Красноярске начнут застраивать участок в районе «Леруа Мерлен» на Калинина. Там появится новый жилой район с социальной инфраструктурой. Заниматься им будет компания «Культбытстрой».

Фирма выиграла тендер на «комплексное развитие территории» на площади в 18,4 гектара. Этого достаточно, чтобы вместить несколько домов с благоустройством и инфраструктурой.

Отметим, что «Культбытстрой» в основном занимается строительством панельных многоэтажек. Можно ожидать, что такой же типовой спальный район появится и на Калинина. Однако точно говорить об этом пока нельзя – застройщик пока еще не распланировал территорию и не представил градостроительную концепцию.