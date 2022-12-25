Власти Красноярского края прокомментировали ситуацию с деревней, где две недели не могут починить водопровод

Фото: прокуратура Красноярского края

Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края поставило на контроль ситуацию с аварией в деревне Щетинкино. Напомним, там еще 10 декабря произошел порыв наружного водопровода. С тех пор местная администрация так и не устранила аварию.

Из-за ЧП 160 жителей живут без холодной воды. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура – администрации Балахтинского района было внесено представление. Также ситуацию прокомментировали в министерстве промышленности.

– Проведение аварийно-восстановительных работ осложняется рельефом местности и наличием скалистых грунтов. С момента аварии администрацией района организована доставка питьевой воды жителям поселка. До аварийной ситуации водоснабжение поселка осуществлялось посредством водоразборных колонок, которыми пользовались жители, – пояснили в ведомстве.

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