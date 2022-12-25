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НовостиОбщество25 декабря 2022 3:35

Красноярск вошел в топ-5 городов по популярности игрушек для взрослых

Красноярцы разделили пятое место с Новосибирском и Казанью
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск вошел в топ-5 российских городов, жители которых чаще всего покупают игрушки для взрослых. Рейтинг составило издание E1.ru на основе данных от крупных интернет-магазинов — «Сбермегамаркета» и Ozon. Красноярску в нем досталось пятое место.

Первую и вторую строчку традиционно заняли Москва и Петербург, третье место получил Краснодар. На четвертом расположился Екатеринбург. Пятое место вместе с красноярцами разделили жители Новосибирска и Казани.

Составители рейтинга оценивали количество продаж интимных товаров. Интернет-магазины рассказали, что в 2022 году их продажи заметно выросли – у некоторых в полтора-два раза.